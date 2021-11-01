Москва, , 12:29 — REGNUM В России могут создать комиссию по языкам коренных малочисленных народов. Об этом говорится в проекте Минпросвещения РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ненцы — коренной малочисленный народ Севера Visitnao.ru

«Проект приказа предусматривает создание Межведомственной комиссии по языкам коренных малочисленных народов Российской Федерации и утверждение положения о ней с целью организации работы по утверждению грамматик, содержащих нормы языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что организацией и техническим обеспечением работы комиссии займётся департамент государственной политики и управления в сфере общего образования. Контролировать исполнение приказа будет глава ведомства Сергей Кравцов.