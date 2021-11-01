Москва, 1 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали намерение властей Москвы постепенно отказаться от труда мигрантов в строительстве и предлагают обратить внимание на проблемы на рынке труда, с которыми сталкиваются граждане России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Duma.gov.ru Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)

«В целом, такой настрой правильный. И когда звучали призывы самолетами и поездами ввозить мигрантов на стройки и в АПК, — давайте устроим так, чтобы у нас из соседних регионов приезжали, работали вахтовым методом, тем самым мы будем трудоустраивать наших граждан, повышать покупательную способность и ограничим наш внутренний рынок от иностранной рабочей силы», — сказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он отметил, что когда на прошлой неделе был в Узбекистане в качестве наблюдателя на выборах и разговаривал с местными жителями, те приводили аргументы, почему невыгодно ехать в Россию на заработки.

«Я был в Узбекистане неделю назад и разговаривал с местными гражданами. За зарплату в 1 тыс. долларов они уже не едут работать сварщиками, потому что такую зарплату им платят в Узбекистане, это востребованная профессия», — отметил депутат.

Говоря о новых технологиях, которые позволят сократить рабочую силу на стройках, Нилов указал на то, что разработки будут позволять со временем в том числе без особых навыков добиваться результатов.

Однако, уверен глава комитета, основной задачей также становится синхронизация образования с потребностями работодателя.

«А то, что у власти есть намерение отказаться от иностранной рабочей силы и сосредоточиться на трудоустройстве наших, внутренних ресурсов, это можно только поддерживать. При том, что у нас официальный уровень безработицы упал до допандемийного уровня», — добавил Нилов.

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

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