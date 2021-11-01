Новосибирск, , 12:27 — REGNUM Работа официального сайта города Новосибирска восстановлена. При этом внешний вид ресурса изменился, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Новосибирска К.Артём.1

Отметим, что сайт был недоступен несколько дней.

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В телеграм-канале мэрии Новосибирска сегодня, 1 ноября, сообщалось, что «в связи с техническими работами на адрес press@admnsk.ru временно не доставляются запросы СМИ, а также не отправляются сообщения, подготовленные пресс-центром мэрии».

Устранить все неполадки планировалось к вечеру сегодня, 1 ноября.