Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. За истекшие сутки на Дону положительный результат теста на коронавирус получили 635 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 ноября. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (205), Шахтах (34), Волгодонске и Таганроге по (31), Новочеркасске и Новошахтинске (по 22), Азове (16), Аксайском (15), Азовском районах (13), Каменске-Шахтинском и Батайске (по 11). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 17,5% — дети.

В Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом достигло 156 717 человек. За весь период выздоровели 132 506 носителей инфекции.

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