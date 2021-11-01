Москва, , 12:27 — REGNUM Слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко об использовании вакцины «Спутник лайт» вырваны из контекста. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

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Песков пояснил, что слова Мурашко о применении «Спутника лайт» только для ревакцинации граждан не соответствуют действительности.

«Данная вакцина пригодна на только для ревакцинации, а эффективна во всём», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для повторной вакцинации, но не в качестве основной вакцины от COVID-19. Такую рекомендацию дал 30 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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