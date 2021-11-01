Стокгольм, 1 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Глава Конфедерации профсоюзов Швеции Сюзанна Гидеонссон заявила 31 октября в интервью газете Dagens Nyheter, что «Социал-демократам» стоит повысить пенсионные выплаты в стране, даже если ради этого партии придется пойти на сотрудничество со «Шведскими демократами».

Швеция

В свою очередь в эфире телеканала SVT вечером того же дня политический обозреватель Матс Кнутсон отметил, что призыв Гидеонссон означается, что часть «Социал-демократов» готова протянуть руку такой правоконсервативной партии, как «Шведские демократы».

«Раньше Конфедерации профсоюзов Швеции занимала бескомпромиссную позицию в отношение Шведских демократов, вообще не хотели видеть никакого сотрудничества по целому ряду вопросов. Но теперь мы видим, как избиратели, состоящие в конфедерации, начинают переходить от Социал-демократов к Шведским демократам», — отметил Кнутсон.

«Поэтому это представляется пробным шагом, чтобы посмотреть, как предложение воспримут избиратели … Это указывает на то, что внутри Социал-демократов существует какое-то движение за то, что нельзя просто так отказываться от сотрудничества со Шведскими демократами», — добавил журналист.