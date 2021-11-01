Рязань, 1 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Женщина и её несовершеннолетняя дочь погибли 1 ноября при пожаре в жилом доме в посёлке Сапожок Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

24.mchs.gov.ru Пожар

Кирпичный одноэтажный дом загорелся около 02:40. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела женщины 1978 года рождения и её дочери 2014 года рождения. Сын погибшей 2011 года рождения госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По факту гибели людей в СК организована доследственная проверка.