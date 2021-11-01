Москва, , 12:24 — REGNUM Эффективность российских вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» во многом выше, чем у зарубежных вакцин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

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«И у «Спутника V», и у «[Спутника] Лайт» разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства», — сказал Песков.

По его словам, «Спутник Лайт» может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации: «Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины».