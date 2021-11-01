Тирасполь, , 12:24 — REGNUM В ковидных госпиталях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заполнены 93,6% мест, заявил глава ПМР Вадим Красносельский 1 ноября на совещании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Красносельский отметил, что в республике создано десять ковидных госпиталей, в которых в общей сложности 2322 места. Занято из них — 2174. Среди пациентов с COVID-19 к аппаратам ИВЛ подключены 59 человек (около 3% от общего числа пациентов).

Всего в республике, по последним данным, зарегистрировано 5005 активных случаев заражения коронавирусом. В 2831 случае лечение проводится на дому. За прошедшую неделю госпитализировали 269 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, по официальным данным, в Приднестровье за время эпидемии выявили 67 832 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 61 109 человек. Скончались 1530 пациентов с COVID-19.

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