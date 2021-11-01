Абакан, 1 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. 2 ноября на территории Хакасии, по данным регионального гидрометцентра, ожидается сильный снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Местами возможно сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим спасатели призвали жителей быть максимально осторожными и отказаться от дальних поездок.

«Обильные осадки могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества дорожно-транспортных происшествий», — отметили в ведомстве.

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