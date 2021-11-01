Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зафиксированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маски Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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По сведениям на 1 ноября, с начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 37 994 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 176. Это на семь случаев меньше, чем было сутками ранее.

Вылечился 33 291 пациент, доля выздоровевших составила 87,62%. Из них за сутки выписаны 170 человек.

Жертвами пандемии стали ещё 17 ковидных больных. Таким образом, число скончавшихся достигло 2779 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в условиях нерабочей недели разрешат работать магазинам по продаже кормов и препаратов для животных. Соответствующие изменения планируется внести в указ о введении ограничительных мер 1 ноября.

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