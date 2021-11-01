Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 385 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на 37 человек больше, чем днем ранее. Об этом 1 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Наибольшее число новых зараженных лабораторным путем подтверждено в крупных населенных пунктах, таких как Мурино (36), Гатчина, Тихвин (по 20), Выборг (19), Кириши (16), Кингисепп (14), Кудрово (13), Приозерск, Сланцы (по 11), Волхов (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 78 759 инфицированных коронавирусом. Выздоровели за это время 59 989 человек, в том числе 298 пациентов выписаны за прошедший день. Скончались 2572 пациента с COVID-19, в том числе два летальных исхода зарегистрированы в последний день октября.

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