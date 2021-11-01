Йошкар-Ола, , 12:19 — REGNUM Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на документацию по проектированию и строительству в аэропорту Йошкар-Олы пассажирского терминала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект подготовил проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект».

Начало строительства запланировано на 2022 год. Новое здание аэровокзала будет иметь площадь 5167,1 кв. метра, пропускная способность составит 400 человек в час. На первом этаже будут оборудованы службы организации пассажирских перевозок и авиационной безопасности, медицинский пункт, помещение для обработки багажа и зал ожидания повышенной комфортности.

На втором этаже разместятся вентиляционные камеры и хладоцентр, в подвале будут технические и бытовые помещения и защитное сооружение гражданской обороны.

На привокзальной площади создадут парковку на 117 машино-мест с 21 местом для долгосрочной парковки автомобилей.

«Кроме того, будет построен аванперрон площадью 5080 кв. метров, очистные сооружения, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, предусмотрена установка периметрового ограждения протяженностью 231,66 метров и резервуаров для противопожарного запаса воды», — добавили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Планируется, что с новым пассажирским терминалом аэропорт будет обслуживать более 150 тыс. пассажиров в год уже в 2025 году, а к 2034 году пассажиропоток вырастет до 223,8 тыс. человек.

Проект будет финансироваться на средства федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава республики Александр Евстифеев отмечал, что планируемый объем финансирования работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы составляет 4,048 млрд рублей.

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