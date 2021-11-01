Севастополь, , 12:19 — REGNUM В Севастополе подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 1 ноября опубликовала пресс-служба облправительства. Накануне, 31 октября, сообщалось о 350 новых ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на 1 ноября в Севастополе зарегистрировано 356 новых случаев заболевания COVID-19. 114 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 32 до 90 лет», — уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено уже 39 391 случай заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 33 073 человека. Скончались уже 1 365 человек.

На утро 1 ноября вакцинацию против коронавируса прошли 183 375 человек, в том числе полностью вакцинировали 155 152 жителя.