Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали предложение донского губернатора Василия Голубева о возможности переезда детей-сирот в другое муниципальное образование и внесли соответствующие поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».

Юдель Пен. Сироты. Начало XX века

В частности, органы местного самоуправления наделены правом приобретать жильё для детей-сирот на территории других муниципальных образований в границах Ростовской области. Решение принимается исключительно с письменного согласия сироты.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году на приобретение жилья сиротам предусмотрено 1,5 млрд рублей. Средства позволят обеспечить квартирами 1 132 льготника.

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