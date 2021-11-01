Москва, 1 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не примет участия в климатическом саммите в Глазго, заявил 1 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент, к сожалению, не будет выступать [на лидерском саммите в рамках конференции COP-26 в Глазго], потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции», — сказал представитель Кремля.

Однако, добавил Песков, в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеообращение для участников климатического саммита COP26, который пройдет в шотландском городе Глазго, записала королева Великобритании Елизавета II.

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