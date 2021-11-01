Уфа, , 12:19 — REGNUM Ушёл из жизни народный писатель Башкирии Нугуман Мусин. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Народный писатель Башкирии Нугуман Сулейманович родился 17 июля 1931 года в Ишимбайском районе в деревне Кулгуна. Член Союза писателей с 1963 года.

В 1991 году он был удостоен госпремии БССР им. Салавата Юлаева. В 2001 году стал народным писателем Башкирии. Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и Салавата Юлаева. Являлся отличником охраны природы России.

«Н. Мусин начал писать стихи еще в студенческие годы, но свое признание он нашел в прозе. Первый его рассказ «Мой друг» появился в 1954 году. С тех пор писателем созданы многочисленные рассказы, очерки, повести, романы. Герои его произведений — наши современники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники министерства культуры Башкирии скорбят и выражают соболезнования родным и близким народного писателя республики Нугумана Сулеймановича Мусина.