Москва, , 12:17 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса ответственность глав регионов возрастает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Естественно, как-то не формализованы какие-то критерии оценки. Но, конечно же, в этих непростых, кризисных, пандемических условиях, конечно, возрастает ответственность каждого главы региона», — сказал Песков.

Он напомнил об особых полномочиях глав регионов в условиях пандемии коронавируса: «Поэтому, конечно, здесь главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения <…> безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции».