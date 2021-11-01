Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Автомобиль провалился колесом в яму из-за дефекта на трубопроводе на Фермском шоссе в Приморском районе Петербурга. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».

Дефект на трубопроводе в Приморском районе Петербурга Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 219 мм было обнаружено по адресу Фермское шоссе, 36. В 06:55 мск 1 ноября специалисты локализовали дефект.

«Трубопровод 1992 года строительства был передан в изношенном состоянии на баланс предприятия в 2021 году. Ранее сеть находилась на балансе СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова», — уточнили в ГУП «ТЭК».

Отметим, что в зоне дефекта зафиксирован незначительный провал грунта, в который попал одним колесом припаркованный автомобиль. На место были вызваны представители страховой компании для оценки потенциального ущерба.

«Работы по освобождению места в целях проведения ремонта закончены, машина покинула зону дефекта самостоятельно. Теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» определяются с объемом работ и ведут необходимое согласование, чтобы приступить к ремонту», — подытожили в компании.