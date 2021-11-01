Стокгольм, , 12:25 — REGNUM Глава Конфедерации профсоюзов Швеции Сюзанна Гидеонссон хочет, чтобы «Социал-демократы» добились повышения пенсий в стране. Она также считает, что правительство должно добиться этого при поддержке «Шведских демократов» или без нее. Об этом Гидеонссон заявила в интервью газете Dagens Nyheter от 31 октября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем сдавать позиции по каждому вопросу, если мы видим риск того, что какая-то там отдельная партия проголосует вместе с нами», — отметила Гидеонссон.

Напомним, что в нынешней парламентской ситуации в Швеции «Социал-демократы» считают «Шведских демократов» расистской партией и не намерены сотрудничать с ними ни по одному вопросу.

«Иногда у нас в Швеции странный подход в политике. Мы по-прежнему должны иметь возможность проводить политику, проведение которой по тому или иному вопросу мы отстаиваем, не требуя потом уступок по другим вопросам», — добавила политик.