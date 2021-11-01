Джакарта, 1 ноября 2021, 12:15 — REGNUM Агентство по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами Индонезии выдает разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac для детей в возрасте 6−11 лет, сообщает Kompas.
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Вакцинация детей против коронавируса необходима после возобновления очного обучения в школах.
Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии насчитывается 313 155 360 доз вакцины от коронавируса.
Подробнее в материале: Индонезия получила новую партию вакцины от коронавируса