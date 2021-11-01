Пермь, , 12:15 — REGNUM В Пермском крае за стуки выявили 702 заражения коронавирусом, что на пять превышает предыдущий суточный показатель. Об этом сообщает 1 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Регион продолжает бить «рекорды» по числу выявленных за сутки заражений. С начала пандемии количество зарегистрированных носителей коронавируса достигло 120 490.

Оправились от болезни 101 887 пациентов. На сегодняшний день в COVID-отделениях лечение проходят 4236 человек. Из них 499 пермяков находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 215 пациентов.

По причине коронавирусной инфекции в крае скончался 5821 человек. За последние сутки зафиксировано 32 летальных исхода.

Напомним, в регионе вырос спрос на вакцинацию. За прошлую неделю (25−31 октября) более 68 тыс. человек, что вдвое больше чем, неделей ранее.

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