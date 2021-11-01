Стокгольм, 1 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Прагматичный и неприхотливый, но очень «искусный борец за власть» — именно так описывали премьер-министра Швеции Стефана Лёвена представитель партии «Левых» Кристер Нюландер и член «Умеренных» Анна Кинберг Батра в ходе дискуссии на телеканале SVT вечером 31 октября.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

Напомним, что до отставки Стефана Лёвена остались считанные дни, поскольку на этой недели состоится съезд партии «Социал-демократов», где будет избран новый лидер партии, которым, как ожидается, станет министр финансов Магдалена Андерсон.

Лёвен войдет в историю шведской политики как социал-демократ, который был избран риксдагом на пост премьер-министра три раза — и столько же раз был им отвергнут.

«И он остается у власти уже семь лет, несмотря на все эти неудачи», — отметила Кинберг Батра.

«Ну, звучит так, как будто я жажду власти только ради самой власти. В сложной парламентской ситуации я, конечно, готов рассматривать, какими возможностями можно воспользоваться», — сказал сам Лёвен, давая интервью SVT.