София, , 12:11 — REGNUM В районе города Годеч (Софийская область Болгарии) местный охотник задержал и доставил в управление полиции группу из восьми нелегалов, пытавшихся перейти болгарско-сербскую границу. Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Согласно официальной информации, все задержанные — выходцы из Афганистана, незаконно въехавшие в страну с территории Турции.

«Я преследовал дикого кабана, когда услышал разговоры на незнакомом языке. Сначала увидел двоих маленьких детей, а затем — шестерых взрослых, — рассказывает охотник Мирослав Пиралков. — Я остановил их и велел лечь на землю, после чего связался с правоохранителями».

Все задержанные были допрошены представителями пограничной полиции Болгарии. Дальнейшую судьбу нелегалов будет решать суд.

Напомним, только за последние три месяца в Болгарии были задержаны более 900 нелегальных иммигрантов. Ранее София потребовала от руководства ЕС дополнительные средства на создание и содержание новых лагерей для беженцев.