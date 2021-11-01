Стокгольм, 1 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. По словам председателя Комиссии по оценке действия органов государственной власти Швеции по борьбе с коронавирусом Матса Мелина, тот факт, что в стране массовое тестирование на COVID-19 началось так поздно, является «провалом». Об этом он заявил вечером 31 октября в эфире телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На наш взгляд, нет никаких сомнений в том, что региональные власти несут за это ответственность», — отметил Мелин.

В свою очередь мэр Стокгольма Ирен Свенониус согласна с оценкой комиссии и признает, что именно она несет ответственность, в то время как министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен считает, что самое важное — «извлечь уроки на будущее».

Матс Мелин также отметил, что у шведских властей ушел целый месяц на то, чтобы понять, кого нужно тестировать на COVID-19 в первую, вторую, третью и четвертую очереди, когда власти составляли специальные регистры.