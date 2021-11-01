Петрозаводск, 1 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Более чем в два раза, с 232 тысяч до 102 тысяч, упали в пандемию продажи билетов в театрах и концертных организациях Карелии. Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры республики Алексей Лесонен.

Театр

Тем не менее, публике были представлены 16 новых спектаклей.

Отметим, что в Карелии действуют четыре государственных профессиональных театра — Музыкальный театр, Театр драмы, Национальный театр и Театр кукол. Многие театральные премьеры в 2020 году переносились из-за локдауна и ограничений посещаемости. Понятно, что театры ждали разрешения хотя бы 75-процентной заполняемости, чтобы дать премьеру.

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Министр считает, что сокращение продаж билетов в этом случае не отражает эффективность работы театрально-концертных организаций: «Уменьшение продаж — прямое следствие «коронавирусных» ограничений в 2020 году, сначала — полного запрета на проведение спектаклей и концертов, а потом и ограничения числа зрителей в залах».