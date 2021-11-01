Москва, , 12:09 — REGNUM Механизация труда и применение новых технологий позволит РФ снизить потребность в малоквалифицированных трудовых ресурсах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева о 40-процентном дефиците трудовых ресурсов на стройках столицы.

Мигрант

«Я не думаю, что эта проблема имеет легкое решение в краткосрочном периоде, — сказал Колганов. — Сформировалось определенное соотношение спроса и предложения на рабочую силу. И при этом значительная часть рабочей силы замещается трудовыми мигрантами. Изменить эту ситуацию может значительный рост механизации труда в строительстве, применение технологий, которые позволяют сократить потребность в привлечении малоквалифицированных трудовых ресурсов. Соответственно, удельный вес высокооплачиваемых рабочих мест в строительстве позволит привлекать на стройки и местную рабочую силу, которая не удовлетворяется уровнями оплаты труда, существующими в настоящее время».

Как подчеркнул Колганов, на данный момент стоимость жизни в Москве и стоимость оплаты труда в строительстве — это вещи, «плохо стыкующиеся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы вознамерились отказаться от труда мигрантов.