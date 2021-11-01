Милуоки, США, 1 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:95.

(сс) Frenchieinportland Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 28 очков. В составе «Милуоки» 25 очков набрал форвард Яннис Адетокунбо.

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