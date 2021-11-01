Таллин, , 12:06 — REGNUM Нарвские школьники и гимназисты на первой неделе после каникул (с 1 по 5 ноября нынешнего года) обучаются дистанционно, возвращение на очное обучение отложено. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на распоряжение мэрии Нарвы (северо-восточная Эстония).

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Исключение сделано лишь для учеников начальных классов.

«Решение было принято на основании рекомендаций Департамента здоровья», — прокомментировала решение заведующая отделом культуры городской управы Нарвы Виктория Лутус. Цель решения заключается в том, чтобы уменьшить контакты между людьми и предотвратить распространение коронавируса внутри учебных заведений и между школами.

Сообщается, что в течение октября 2021 года количество больных коронавирусом в Нарве неуклонно росло. Если по состоянию на 25 сентября еженедельное количество инфицированных в Нарве составляло 78, то за месяц оно увеличилось на 384%, достигнув к 25 октября показателя в 378 человек.

При этом, начиная с сентября нынешнего года, наибольшее количество заболеваний выявляли среди школьников, то есть в возрастной группе 7−19 лет.

Прогнозы свидетельствуют о том, что рост заболевания будет продолжаться, по крайней мере, в течение следующих 2 — 3 недель. Уровень вакцинации от COVID-19 в Нарве остается одним из самых низких в Эстонии.