Хабаровск, 1 ноября 2021, 12:05 — REGNUM В Хабаровском крае для предпринимателей, которые пострадают из-за введения антиковидных ограничений, предусмотрят меры поддержки. Такое решение было принято на совещании, посвящённом эпидемиологической и экономической ситуации в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе краевого правительства.
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Помимо федеральных мер бизнес региона получит региональную поддержку. Для компаний малого и среднего предпринимательства снизят налоговые ставки, краевой фонд поддержки бизнеса предоставит льготные микрозаймы.
Со стороны федеральных ведомств бизнес предприниматели смогут получить гранты, господдержку и кредиты под 3% годовых. Сумма гранта определена из расчёта один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника. Заявки принимаются до 15 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Хабаровском крае введены новые правила посещения мест массового скопления людей. Таким организациям дано право работать только при условии заполняемости помещений не более, чем на 50%. Массовые мероприятия в регионе полностью отменены. Деятельность игровых комнат и аттракционов приостановлена с 30 октября по 7 ноября. С 20 ноября без предъявления QR-кода нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел Хабаровского края, не пустят в учреждения общепита.