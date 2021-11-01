Хабаровск, , 12:05 — REGNUM В Хабаровском крае для предпринимателей, которые пострадают из-за введения антиковидных ограничений, предусмотрят меры поддержки. Такое решение было принято на совещании, посвящённом эпидемиологической и экономической ситуации в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе краевого правительства.

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Помимо федеральных мер бизнес региона получит региональную поддержку. Для компаний малого и среднего предпринимательства снизят налоговые ставки, краевой фонд поддержки бизнеса предоставит льготные микрозаймы.

Со стороны федеральных ведомств бизнес предприниматели смогут получить гранты, господдержку и кредиты под 3% годовых. Сумма гранта определена из расчёта один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника. Заявки принимаются до 15 ноября.

«Мы один из тех регионов, которые максимально оттягивали введение ограничений, но до того момента, пока заболеваемость не пошла активно вверх. Мы самые замотивированные в этом вопросе, поэтому максимально готовы к введению ограничений: прививаем сотрудников, отработали систему с QR-кодом. Мы анализируем ситуацию в других регионах и понимаем: если наши коллеги не перестанут пускать людей без масок, не начнут мерить температуру своих сотрудников на входе — это закончится очень плохо», — прокомментировал ограничения заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей Веретенников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Хабаровском крае введены новые правила посещения мест массового скопления людей. Таким организациям дано право работать только при условии заполняемости помещений не более, чем на 50%. Массовые мероприятия в регионе полностью отменены. Деятельность игровых комнат и аттракционов приостановлена с 30 октября по 7 ноября. С 20 ноября без предъявления QR-кода нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел Хабаровского края, не пустят в учреждения общепита.