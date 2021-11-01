Рим, 1 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён в ночь на 29 октября провел в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) встречу с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе 30-минутной встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили пути развития двусторонних отношений, ситуацию в регионе и в мире, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Ван И отметил, что Китай поддерживает усилия, которые способствуют политическому урегулированию проблем Корейского полуострова.

Стороны договорились активизировать усилия по развитию культурных обменов, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.