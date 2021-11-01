Воронеж, , 12:04 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 798 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 1 ноября. Накануне, 31 октября, сообщалось о 793 новых заболевших.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 160 воронежцев, скончались ещё 52 ковид-пациента.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 155 035 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 119 235 человек. Общее число жертв инфекции в Воронежской области — уже 7 245 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей, Воронежская область вышла на максимум заболеваемости ковидом, после 7 ноября в регионе ожидают постепенный спад. Тем временем, в Воронеже под приём больных с подозрением на ковид передали Воронежский концертный зал, там развернули центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19.