Лос-Анджелес, США, , 12:03 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 95:85.

Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» (сс) Martin Springall

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кармело Энтони, на счету которого 23 очка. В составе «Хьюсатон» 17 очков набрал защитник Эрик Гордон.

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл и 16 очков и 13 подборов.

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