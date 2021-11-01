Москва, , 12:03 — REGNUM Изменения коронавирусного варианта «Дельта» могут повлечь за собой появление нового варианта коронавируса. Об этом на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ» заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

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«Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 («Дельта"-штамм) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта», — сказал Акимкин.

По его словам, не так давно в России выявили случаи варианта коронавируса AY.4.2, однако данных о том, что он вызывает более тяжелое течение COVID-19 или что он устойчив против действия антител, пока нет.