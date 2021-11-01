Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Проблема миграции давно уже стала внутриполитической. Значимость этого вопроса возросла и будет возрастать. Государство обязано реагировать на запросы общества. Как показывают социологические опросы, 80% населения выступают за ограничение потоков мигрантов. Поэтому данная инициатива будет поддержана подавляющим большинством населения. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Поповдепутатскую инициативу.

Иван Шилов ИА REGNUM Миграция людей

«Сегодня миграция, по приблизительным оценкам, превышает 10 млн человек, в том числе из культурно чуждого Среднеазиатского макрорегиона. Это угрожает не только социально-экономической стабильности страны, но и является угрозой национальной безопасности России. Затягивание решения этого вопроса может обернуться массовым и тотальным недоверием населения к государству. Необходимо сократить миграционные потоки, что потребует законотворческой работы и усиления борьбы с коррупцией», — уверен собеседник ИА REGNUM.

В России существует безработица — прямая и скрытая. И на этом фоне призывы некоторых чиновников увеличить количество мигрантов из Средней Азии, говорит Эдуард Попов, выглядят кощунственно.

«Необходимо переформатировать миграционную политику таким образом, чтобы в Россию ехали носители высокой профессиональной квалификации. Также необходимо максимально облегчить получение гражданства РФ русским и русскокультурным людям. Государство должно показать людям, что оно заботится о них. Иначе недоверие населения к государству станет необратимым», — считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что провести масштабную «демигрантизацию» предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв(«Родина»). Он уверен, что отказ от иностранной рабочей силы должен затрагивать не только строительную отрасль, но также ЖКХ и другие сферы деятельности.