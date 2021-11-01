Чита, , 12:01 — REGNUM В связи с введением нерабочих дней работникам бюджетной сферы Забайкалья за вторую половинную октября на выплату заработной платы уже направлено 1,2 миллиарда рублей. Об этом 1 ноября информирует глава краевого минфина Вера Антропова.

Зарплата Ника Егорова

«В связи с введением нерабочих дней это было сделано заблаговременно для того, чтобы муниципальные организации смогли заранее выплатить работникам зарплату», — пояснила чиновника.

Также известно, что за первую половину октября минфин региона направил порядка 740 миллионов рублей заработной платы, в том числе 420 из них — это выплаты педагогическому, учебно-вспомогательному и административному персоналу образовательных организаций края.

Как сообщало ИА REGNUM, при формировании бюджета Забайкальского края на 2022 год возникли трудности. Как пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер, сейчас стоит основной вопрос по заработной плате — у некоторых министерств лимиты на зарплату практически исчерпаны.

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