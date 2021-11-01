Тюмень, , 12:00 — REGNUM В Тюмени четыре исторических здания будут проданы за один рубль. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщили в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Тюмень уходящая Елена Миронова © ИА REGNUM

приватизации подлежат «Дом жилой» (ул. Орловская, 29), «Дом В.Ф. Аверкиева» (ул. Камышинская, 24), «Дом жилой из состава усадьбы крестьянина Д.Т. Горбунова» (ул. Володарского, 29) и «Дом жилой» (ул. Самарская, 17).

Начальная стоимость данных ветхих зданий составляет один рубль. Новый владелец должен отреставрировать их в течение семи лет.

Отмечается, что на сегодня в Тюмени расположено 227 объектов историко-культурного наследия. Из них 109 находятся в собственности у физических и юридических лиц, а 24 — переданы по договору аренды в руки частных лиц.