Тюмень, 1 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Тюмени четыре исторических здания будут проданы за один рубль. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщили в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Елена Миронова ИА REGNUM Тюмень уходящая

приватизации подлежат «Дом жилой» (ул. Орловская, 29), «Дом В.Ф. Аверкиева» (ул. Камышинская, 24), «Дом жилой из состава усадьбы крестьянина Д.Т. Горбунова» (ул. Володарского, 29) и «Дом жилой» (ул. Самарская, 17).

Начальная стоимость данных ветхих зданий составляет один рубль. Новый владелец должен отреставрировать их в течение семи лет.

Отмечается, что на сегодня в Тюмени расположено 227 объектов историко-культурного наследия. Из них 109 находятся в собственности у физических и юридических лиц, а 24 — переданы по договору аренды в руки частных лиц.