Донецк, 1 ноября 2021, 12:00 — REGNUM Украина пытается оправдать применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе при помощи фальсификации сути Минских соглашений, считает пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в контактной группе Владислав Московский.
По его словам, Киев пытается создать «новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генеральный штаб Украины официально сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позднее украинский министр обороны опроверг эти сообщения, однако СМИ Украины тиражируют видеозапись нанесения удара.
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