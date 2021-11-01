Донецк, 1 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Украина пытается оправдать применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе при помощи фальсификации сути Минских соглашений, считает пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в контактной группе Владислав Московский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путём фальсификации сути Минских соглашений», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, Киев пытается создать «новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений».

«Как бы ни хотел господин (пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей) Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА Bayraktar за великую победу командования ВСУ и лично президента Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно Минским соглашениям, оно быть не перестанет», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генеральный штаб Украины официально сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позднее украинский министр обороны опроверг эти сообщения, однако СМИ Украины тиражируют видеозапись нанесения удара.

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