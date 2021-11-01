Астрахань, , 11:59 — REGNUM В Астраханской области продолжаются поиски особо опасного преступника — Магомеда Алханова 1982 года рождения. Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 октября он сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы.

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Преступник одет в длинную чёрную куртку с капюшоном, спортивный костюм чёрного цвета и толстовку с капюшоном серого цвета. Приметы: рост 163−165 см, худощавое телосложение, седая борода. Сбежавший носит медицинскую маску, даже на улице.

За помощь в поимке Алханова региональное управление ФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей, сообщил портал «Астрахань.ру».

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