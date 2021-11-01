Москва, 1 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится говорить о наступлении глобального продовольственного кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал статью зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в мире начался продовольственный кризис.

Продукты питания

«Говорить о глобальном продовольственном кризисе я бы не стал. Другое дело, что в силу стечения целого ряда обстоятельств на мировом рынке сформировался дефицит некоторых видов продовольствия и соответственно произошел рост цен, — объяснил Колганов. — Но такие явления на мировом рынке происходят периодически. И к глобальным продовольственным кризисам это не ведет. Это связано как с теми проблемами, которые были вызваны пандемией, так и с сезонными колебаниями. И говорить надо не о том, что нам грозит глобальный продовольственный кризис, а о том, какие меры надо принимать для того, чтобы смягчать такие колебания».

Как подчеркнул Колганов, в такой ситуации нужны не призывы всемирно наращивать производство продовольствия, а шаги, которые смогут сделать это производство более стабильным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для преодоления кризиса Медведев призвал проводить политику, направленную на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.