Нью-Йорк, США, , 11:57 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:91.

Джеймс Харден Nba.com

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 23 очка. В составе «Детройта» 13 очков набрал защитник Кори Джозеф.

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил свой первый трипл-дабл в сезоне. Он набрал 18 очков, сделал 10 подборов и отдал 12 результативных передач.

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