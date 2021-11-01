Москва, 1 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут совместное учение «Нерушимое братство-2021». Как сообщили в Объединённом штабе организации, манёвры пройдёт в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021» с 8 по 12 ноября.

Mil.ru Учения ОДКБ

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На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища группировка войск отработает совместные действия на блокпостах, выполнит задачи по сопровождению колонн с гуманитарным грузом, блокированию населённого пункта и штурму здания, занятого «боевиками», а также освобождению «заложников» и оказанию помощи пострадавшим.

В учениях, нацеленных на подготовку и ведению миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ, планируется участие воинских контингентов государств — членов организации, подразделений военной полиции, оперативных групп Объединённого штаба и секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщало иа, 18 октября в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном в рамках учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2021» стартовали крупные манёвры с участием 4 тыс. военнослужащих. В рамках маневров в период по 23 октября силы ОДКБ отработали задачи по подготовке и проведению совместных операций по локализации вооружённого пограничного конфликта.