Краснодар, , 11:55 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 286 новых случаев заражения коронавирусом, в числе новых заразившихся 31 ребёнок, сообщили в региональном оперативном штабе 1 ноября. Накануне, 31 октября, сообщалось о 279 новых заболевших.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Краснодаре заболели 64 человека, в Апшеронском районе — 25, в Ленинградском — 21, в Выселковском — 16. В Павловском районе 15 новых пациентов, в Армавире — 14, в Кущевском районе — 12, в Сочи — 11. В Крыловском, Лабинском и Усть-Лабинском районах — по 10 заболевших, в Туапсинском — девять, в Новороссийске, Анапе, Успенском и Новопокровском районах — по восемь», — говорится в сообщении оперативного штаба.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заразились 81 812 человек, выздоровели 58 383 пациента, не удалось спасти 7 423 человека с подтверждённым COVID-19.

На 1 ноября в ковидных госпиталях края находятся 6 498 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 3 206 из них диагноз подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, ещё восемь — на ЭКМО. Дома лечатся 36 311 пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе у 12,8 тыс. диагноз подтверждён.