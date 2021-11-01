Канберра, , 12:00 — REGNUM В ходе общения с прессой президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи после того, как тот разорвал контракт на строительство подводных лодок и заключил вместе с Великобританией и США военный альянс AUKUS. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Nine News.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Один из присутствовавших журналистов спросил французского лидера, лгал ли ему Моррисон по поводу строительства подводных лодок, на что Макрон ответил следующее:

«Я не думаю, я это знаю».

Макрона также спросили, сможет ли он снова доверять Моррисону.

«Посмотрим, что он будет говорить», — сказал президент Франции.

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