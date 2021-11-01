Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 85 летальных исходов от COVID-19, сообщили 1 ноября в федеральном оперштабе. Это на три случая больше, чем сутками ранее. Таким образом, зафиксирован новый антирекорд суточной смертности в ходе осени 2021 года.

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Также за сутки в Петербурге выявлено 3250 новых случаев коронавируса. Это на 347 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение суточной статистики после первых дней нерабочего периода внушает некоторый оптимизм.

Всего за время пандемии в Петербурге лабораторно подтверждены 711 804 случая коронавируса, из числа заболевших выздоровели 643 867 человек, в том числе 1095 пациентов выписаны за последние сутки. Число умерших от COVID-19 в Петербурге достигло 23 965 человек.

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