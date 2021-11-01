Москва, 1 ноября 2021, 11:54 — REGNUM От коронавирусной инфекции в России умерли 1155 человек. Об этом 1 ноября сообщает оперативный штаб.
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Смертность по-прежнему находится на высоком уровне, однако максимальные значения остались неизменными. Днём ранее, 31 октября, в России было зафиксировано 1160 летальных исходов.
Всего же, с начала распространения вируса, коронавирусная инфекция стала причиной смерти 239 693 жителей страны.
В штабе рассказали, что за минувшие сутки выздоровели почти 23,2 тыс. заболевших.