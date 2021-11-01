Москва, 1 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Центральный банк России приглашает физических и юридических лиц принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг, предоставляемых банками, сообщается 1 ноября на сайте регулятора.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Участникам опроса предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества.

Результаты опроса позволят ЦБ РФ более эффективно взаимодействовать с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Опрос является анонимным и продлится до 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, новую схему используют злоумышленники против клиентов российских банков, выдавая себя за правоохранителей.

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