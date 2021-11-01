Брисбен, Австралия, 1 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. 1 ноября Жаннетт Янг была официально приведена к присяге в качестве нового губернатора австралийского Квинсленда в здании местного парламента. Она стала четвертой женщиной, занявшей эту должность. Более того, впервые в штате важные посты премьер-министра, губернатора и председателя Верховного суда занимают женщины. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

«В 1994 году я решила переехать в этот замечательный штат. Это было лучшее решение в моей жизни», — отметила Янг в ходе церемонии.

На протяжении 16 лет работы в качестве главного санитарного врача Квинсленда Янг способствовала сокращению числа курильщиков в штате в два раза и повышению уровня вакцинации детей от опасных заболеваний с 77 до 95%.

Назначение Янг было также завизировано королевой Елизаветой II.